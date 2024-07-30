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        Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet, kurtarılamadı

        KAYSERİ'de15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi Samet Ceyran (17), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:25
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        Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet, kurtarılamadı
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        KAYSERİ'de15 katlı binanın ikinci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi Samet Ceyran (17), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta meydana geldi. Samet Ceyran, 15 katlı inşaatın ikinci katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ceyran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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