Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet, kurtarılamadı (2)
LİSEÖĞRENCİSİYMİŞKayseri'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybeden Samet Ceyran'ın (17), hastanedeki otopsi işlemleri tamamlandı.
LİSEÖĞRENCİSİYMİŞ
Kayseri'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybeden Samet Ceyran'ın (17), hastanedeki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Ceyran'ın cenazesi, Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına, Ceyran'ın babası Süleyman, ailesi ve yakınları katıldı. Samet Ceyran, kılınan namazın ardından Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu arada, Samet Ceyran'ın Hacı Ali Karamercan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu yaz döneminde para biriktirmek için ağabeyiyle birlikte çalıştığı öğrenildi.
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