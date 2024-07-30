Kayseri'de freni boşalan halk otobüsü, kaldırımda iki yayaya çarptı: 4 yaralı

KAYSERİ'de freni boşalan halk otobüsünün kaldırımdaki 2 yayaya çarptıktan yaklaşık 500 metre sonra durduğu kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hunat Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa G. idaresindeki 38 AB 334 plakalı halk otobüsü, freni boşalması sonucu kaldırımdaki bir yayaya ve bisikletliye çarptı. Otobüsün yaklaşık 500 metre sonra durduğu kazada, sürücü Mustafa G., yaya Mesut B., bisikletli Celaleddin K. ve otobüste yolcu olarak bulunan Esma D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.