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        Kayseri'de dağlık alanda yangın

        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:56
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        Kayseri'de dağlık alanda yangın
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        KAYSERİ'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Yangın, saat 15.00 sıralarında Develi ilçesi Alaylı Mahallesindeki dağlık alanda çıktı. Dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Dağın bir bölümü alevler içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi. İş makineleri ile yangın bölgesinde yol açma çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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