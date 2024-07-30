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        Kayseri'de dağlık alanda yangın (2)

        6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:16 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:16
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        Kayseri'de dağlık alanda yangın (2)
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        6.5SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

        Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6.5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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