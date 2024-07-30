Kayseri'de dağlık alanda yangın (2)

Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6.5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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