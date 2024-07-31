Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Lise öğrencisi Bergüzar, bilgisayar olimpiyatlarında altın madalya kazandı

        KAYSERİ'de, lise 3'üncü sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, Hollanda'da 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4'üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lise öğrencisi Bergüzar, bilgisayar olimpiyatlarında altın madalya kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, lise 3'üncü sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, Hollanda'da 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4'üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda altın madalya kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Yürüm'ü başarısından dolayı tebrik etti.

        Hollanda'nın Eindhoven şehrinde 21-27 Temmuz'da 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı 4'üncü Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı düzenlendi. Olimpiyatlara Kayseri'den katılan Osman Ulubaş Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Bergüzar Yürüm, altın madalya kazandı. İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Yürüm'ü ve ailesini tebrik ederek, "Fen Lisesi öğrencimiz Bergüzar Yürüm'ün bilgisayar olimpiyatlarında birinciliğini tebrik etmek için toplandık. Gerçekten çok gururluyum ve heyecanlıyım. Biz Bergüzar'la yaklaşık 1 yıl önce görüşmüştük. Öğrencimizin uluslararası düzeyde bir hayalinin, hedefinin olması, kendisine inanması, bir Türk gencinin istediği zaman neler yapabileceğiyle ilgili gururlanmıştık. O yolda da desteklemiştik. Bugün de 50 ülkeden 200 öğrencinin katıldığı Hollanda'da yapılan bilgisayar olimpiyatlarında altın madalyayı ülkemize ve Kayseri'ye getirmesi bizi çok mutlu etti. Bu aynı zamanda giden öğrencilerimiz için de örnek bir başarı. İstediğimiz, hayal ettiğimiz zaman başaramayacağımız bir şey yoktur. Yeter ki kendimize inanalım ve bu yolda bir emek sarf edelim" dedi.

        'BERGÜZAR, İSTEDİĞİ ÜNİVERSİTEYE KAYIT YAPTIRMA KAKKI KAZANDI'

        Karaköse, konuşmasında, "Burada bir hikaye var. Bergüzar'ın yıllar süren hazırlığı var. Bu hazırlık sürecinde ailesinin çok önemli bir desteği var. Anne ve babaya çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda okulumuza, okul yönetimine, danışman öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Danışman öğretmenimiz hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bu sonucu elde ettik. Tabii bu bizim için muhteşem bir sonuç. Bergüzar'ın geleceği için de muhteşem bir sonuç. Bu sonuçla Bergüzar ileriki yıllarda dünyada istediği ülkedeki bir üniversiteye de kayıt yaptırma hakkını da kazandı. Ben her şeyden önce bu başarının hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve bunun da devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        'AĞIR BİR SÜREÇTİ'

        Bergüzar Yürüm ise şöyle konuştu:

        "Mutluyum. Sonuçtan dolayı, desteklerinden ötürü herkese teşekkür ediyorum. Bu süreçte okuldan çok güzel destekler aldım. Bu süreçte arkadaşlarımızla hep birlikte çalıştık. Ağır bir süreçti. Bunlara, çok fazla şeyden feda edip çalıştık ama sonuçlar bunu ödüyor. Gerçekten sevdiğimiz işi yaptığımız için çok mutluyuz. Gelecekte olimpiyatlara katılmak isteyen öğrencilere destek olmak istedik. Çalışmalarına yardımcı olmak istedim. Birlikte çalışmalar düzenleyebilirsek çok mutlu olurum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Fırındaki silahlı çatışmanın sanığı: Her şey 5 saniyede oldu
        Fırındaki silahlı çatışmanın sanığı: Her şey 5 saniyede oldu
        Hacılar ilçesinde 547 konutluk proje devam ediyor
        Hacılar ilçesinde 547 konutluk proje devam ediyor
        Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Kayserispor, Faslı futbolcu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Başkan Çolakbayrakdar, ADEM'de kursiyerlere sertifikalarını dağıttı
        Başkan Çolakbayrakdar, ADEM'de kursiyerlere sertifikalarını dağıttı
        Başkan Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu
        Başkan Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu
        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu gerçekleş...
        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin olağan mali genel kurulu gerçekleş...