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        Kayserispor, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:59 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:05
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        Kayserispor, Bourabia ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon kadrosunda bulunan Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kayserispor'dan yapılan yazılı açıklamada, Faslı oyuncu Mehdi Bourabia ile yeniden anlaşma sağlandığı duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Mehdi Bourabia ile bir yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Süper Lig'de, daha önce Konyaspor'da da forma giyen 32 yaşındaki Faslı futbolcu, geçen sezon devre arasında Kayserispor tarafından İtalya'nın Frosinone takımından kiralandı. Bourabia, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 13 lig maçında 3 gole imza attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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