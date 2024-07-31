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        Kayseri'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İRAN'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 19:41 Güncelleme: 31.07.2024 - 19:45
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        Kayseri'de Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İRAN’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Kayseri'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi sonrası öğle namazının ardından, Hunat Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Haniye ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Cumhuriyet Meydanı'nı Bürüngüz Cami önünde toplanan kalabalık basın açıklaması yapıp, İsrail aleyhine slogan attı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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