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        Yargıtay, FETÖ sanığı eski oda başkanına beraat kararını bozdu

        KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'a delil yetersizliğinden verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 01.08.2024 - 11:30
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        Yargıtay, FETÖ sanığı eski oda başkanına beraat kararını bozdu
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        KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'a delil yetersizliğinden verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın ardından Hiçyılmaz’ın yeniden yargılanmaya başladığı davada mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamında istediği HTS kayıtları başta olmak üzere bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Ekim 2018'de görülen davanın karar duruşmasında sanık Hiçyılmaz'ın delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. İtiraz üzerine dosya önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ardından da Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık Mahmut Hiçyılmaz hakkında HTS kayıtlarının bakılmasına, hakkında ByLock tespit tutanağı olup olmadığının mahkemece sorulmasına, varsa bu tutanaktaki kişilerin tanık olarak dinlenerek, yeniden hüküm kurulmasını isteyerek, dosyada bozma kararı verdi ve yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılamasına başlanan tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz ile avukatı duruşmada hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten Hiçyılmaz, örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını öne sürerek beraatini istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara karar ile Yargıtay'ın bozma ilamında istediği eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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