Yargıtay, FETÖ sanığı eski oda başkanına beraat kararını bozdu

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan eski Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'a delil yetersizliğinden verilen beraat kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Kararın ardından Hiçyılmaz’ın yeniden yargılanmaya başladığı davada mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamında istediği HTS kayıtları başta olmak üzere bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Ekim 2018'de görülen davanın karar duruşmasında sanık Hiçyılmaz'ın delil yetersizliğinden beraatine karar verildi. İtiraz üzerine dosya önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne ardından da Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, sanık Mahmut Hiçyılmaz hakkında HTS kayıtlarının bakılmasına, hakkında ByLock tespit tutanağı olup olmadığının mahkemece sorulmasına, varsa bu tutanaktaki kişilerin tanık olarak dinlenerek, yeniden hüküm kurulmasını isteyerek, dosyada bozma kararı verdi ve yeniden yerel mahkemeye gönderdi.