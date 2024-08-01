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        Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk, hayatını kaybetti

        KAYSERİ'de, Ravan El Cemili (11), salıncakta sallanırken ipin boğazına dolanması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:30
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        Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk, hayatını kaybetti
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        KAYSERİ'de, Ravan El Cemili (11), salıncakta sallanırken ipin boğazına dolanması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak’taki 2 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Ravan El Cemili, annesi mutfakta yemek yaparken, evin önünde salıncakta sallanırken bilinmeyen bir nedenle salıncak ipi boğazına dolandı. Ailesi durumu fark ederek Ravan El Cemili’nin boğazına dolanan ipi çözdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan El Cemili, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen Ravan El Cemili'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. El Cemili için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Ravan El Cemili, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında El Cemili'nin annesi, babası ve halasının ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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