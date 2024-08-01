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        Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

        KAYSERİ-Malatya kara yolunda polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:00
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        Kayseri'de 41 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
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        KAYSERİ-Malatya kara yolunda polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda M.D. (32) ve A.U.'nun (29) bulunduğu otomobil, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Aramada bavulların içine konulmuş 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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