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        Kayseri'de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, kafası kesilmiş yavru kedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:55
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        Kayseri'de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu
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        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, kafası kesilmiş yavru kedi bulundu.

        Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Akdam Mahallesi'nde meydana geldi. Hacılar Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aysel Tunalıoğlu, yaşadığı apartmanın bahçesinde beslediği yavru kedilerden birini, kafası kesilmiş olarak buldu. Tunalıoğlu, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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