Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık (2)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hunat Cami'ndeki cuma namazının ardından, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namaza Bakan Bolat'la birlikte Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Namazın ardından vatandaşlar tarafından İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Bakan Bolat, buradan Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

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