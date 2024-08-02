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        Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık (2)

        HANİYEİÇİN KILINAN GIYABİ CENAZE NAMAZINA KATILDITicaret Bakanı Ömer Bolat, Hunat Cami'ndeki cuma namazının ardından, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:53 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:55
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        Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık (2)
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        HANİYEİÇİN KILINAN GIYABİ CENAZE NAMAZINA KATILDI

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hunat Cami'ndeki cuma namazının ardından, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namaza Bakan Bolat'la birlikte Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Namazın ardından vatandaşlar tarafından İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Bakan Bolat, buradan Büyükşehir Belediyesi'ne geçti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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