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        Midesinde taşıdığı 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı

        KAYSERİ'de, midesinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı taşıyan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 00:17 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:20
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        Midesinde taşıdığı 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı
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        KAYSERİ'de, midesinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı taşıyan M.R.B. (23), polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.R.B. isimli şüphelinin il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheli, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.R.B.'nin hastanedeki muayenesinde, midesinden 77 adet kapsül şeklinde 1 kilo 134 gram afyon sakızı çıkarıldı. M.R.B., tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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