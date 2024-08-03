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        Düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen yayaya otomobil çarptı; kaza kamerada

        KAYSERİ'de yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almaya çalışan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:40
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        Düşürdüğü cüzdanını almak için geri dönen yayaya otomobil çarptı; kaza kamerada
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        KAYSERİ’de yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını almaya çalışan İ.U. (36), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İ.U.'nun metrelerce havaya savrulduğu kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolunda meydana geldi. Ö.D. (48) idaresindeki 38 AJD 925 plakalı otomobil, yolun karşısına geçerken düşürdüğü cüzdanını geri almak için geri dönen İ.U.'ya çarptı. Kazada, yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savruldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İ.U.'nun öldüğü belirlendi.

        Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, İ.U.'nun yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve cüzdanını yere düşürdüğü, almak için döndüğünde ise otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya savrulduğu görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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