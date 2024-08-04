Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca, bankacılığı bıraktı

        KAYSERİ'de yaşayan Çağlar Çetin (35), babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca 2 yıl önce bankacılığı bırakarak, hayvancılık yapmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 04.08.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca, bankacılığı bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de yaşayan Çağlar Çetin (35), babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca 2 yıl önce bankacılığı bırakarak, hayvancılık yapmaya başladı. Aynı zamanda tarımla da uğraşan Çetin, "Yaklaşık 150 olan küçükbaş sayımızı, gerek satın almalarla gerek çiftliğimiz içindeki üretimlerimizle 350’lere kadar çıkarmış bulunmaktayız. Buradan gençlere naçizane tavsiye olarak, bu tip ata-dede mesleklerini kesinlikle terk etmeyin" dedi.

        Kayseri'de yaşayan 2 çocuk babası Çağlar Çetin, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olduktan sonra 2011 yılında bankada çalışmaya başladı. 2019 yılına kadar çeşitli şubelerde tarım portföyü olarak görev yapan Çetin, bir süre sonra çalıştığı bankanın Sivas'ın Kangal ilçesindeki şubesinin müdürlüğü görevine getirildi. Çetin, Yeşilhisar ilçesindeki babasından kalan hayvanlara çoban bulamayınca, bankacılık mesleğinden istifa ederek ilçeye yerleşti. Yaklaşık 2 yıldır hayvancılığın yanında tarımla da uğraşan Çetin, 150 küçükbaş ile başladığı hayvancılıkta 350'ye ulaştı. Yaşadığı süreci anlatan Çetin, "2011 yılında başladığım bankacılık sektöründe 12 yıllık bir çalışma hayatına sahibim. 2011-2019 yılları arasında gerek genel müdürlükte merkezi operasyonlarda gerekse çeşitli şubelerde tarım portföyü olarak görev yaptım. 2019 yılından sonra yöneticilerimin terfi haklarıyla, şube müdürü oldum" ifadelerini kullandı.

        'EN BÜYÜK PROBLEMLERİMİZDEN BİRİ ASLINDA ÇOBANDI'

        Yaklaşık 2 yıldır hayvancılık ile uğraşan Çetin, "Ortalama 2 yıldır da kendi işimi yapmaktayım. Şu anda küçükbaş üreticiliği ve tarla tarımı ile uğraşmaktayım. Küçükbaşta en büyük problemlerimizden biri aslında çobandı. Bizi bu karara iten en büyük sebeplerden biri de ülkemizde maalesef çoban sıkıntısından dolayı biz geldik kendi işimizi yapmaya başladık. Yaklaşık 150 olan küçükbaş sayımızı, gerek satın almalarla gerek çiftliğimiz içindeki üretimlerimizle 350’lere kadar çıkarmış bulunmaktayız. Bu konuda en büyük artımızın kendi kaba yemimizi üretmek olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

        'ÜRETMEYEN ÜLKELER, BATMAYA MAHKUMDUR'

        Gençlere, hayvancılık ve tarım hakkında tavsiyede bulunan ve avantajlarından bahseden Çetin, şöyle konuştu:

        "Biz bu işi yapmaya başladıktan sonra verimimiz ve ortalama üretimimizde artış oldu. Biz Kayseri Yeşilhisar ilçesinde üretmekteyiz. Buradan gençlere naçizane tavsiye olarak, bu tip ata-dede mesleklerini kesinlikle terk etmeyin. Koyun bereketli ve verimli bir hayvandır. Size dışarıda çalışacağınız maaştan daha fazla getiri sağlayacaktır. Bu şekilde bir tavsiyede bulunabilirim. Zaten ülkemizin de en büyük ihtiyacı olan üretimdir. Üretmeyen ülkeler, üretmeyen merkezler batmaya mahkumdur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, İtalya karşısında
        Filenin Sultanları, İtalya karşısında
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Ağlayan 3 kişi polisin dikkatini çekti! Gerisi çorap söküğü gibi geldi
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış çok az!
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 33 yaralı
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        "Grilerden arınmış simsiyah takım"
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        Hizbullah'tan İsrail'e roket saldırısı!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        İngiltere'de protestolar yayılıyor! Neler oluyor?
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        Van Bronckhorst'tan 18 yıl sonra bir ilk!
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        Rus casusların çocukları, Rus olduklarını Moskova yolunda öğrendi
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de arazide yaralan bulunan şahin tedavi altına alındı
        Kayseri'de arazide yaralan bulunan şahin tedavi altına alındı
        Heniyye suikastı Kayseri ve Niğde'de protesto edildi
        Heniyye suikastı Kayseri ve Niğde'de protesto edildi
        11'inci kattan düşüp öldü
        11'inci kattan düşüp öldü
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Kayseri'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde temizlik çalışması...
        Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde temizlik çalışması...
        Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü
        Yola düşürdüğü cüzdanını almak isteyen yaya otomobilin çarpmasıyla öldü