Kayseri'de dağlık arazide yangın

Melikgazi ilçesinde Hasan Dağı'ndaki otluk alanda, saat 11.00 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dağın büyük bölümünü kapladı. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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