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        Kayseri'de dünürler arasında kavga: 6 yaralı

        KAYSERİ'de dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 23:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 23:45
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        Kayseri'de dünürler arasında kavga: 6 yaralı
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        KAYSERİ'de dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.

        Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aile taraflarından ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla, 5 kişi ise taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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