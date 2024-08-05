Kayseri'de dünürler arasında kavga: 6 yaralı
KAYSERİ'de dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de dünürler arasında çıkan sopalı, bıçaklı ve yumruklu kavgada 6 kişi yaralandı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Dünürler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı, sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada aile taraflarından ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla, 5 kişi ise taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.