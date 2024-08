Kızının erkek arkadaşını öldüren baba 37 gündür aranıyor

KAYSERİ'de, kız arkadaşı T.A.'nın (15) babası Şükrü A. tarafından tabancayla vurulup, 17 gün sonra hastanede hayatını kaybeden kuaförde çalışan Osman Can Gündüz'ün (16) cinayet şüphelisi, 37 gündür aranıyor. Osman Can'ın babası Ferdi Gündüz (44), "Şükrü A.'nın yakalanma kararının, oğlum öldükten sonra çıktığını öğrendim. Bu kişinin yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyorum. Şükrü A.'nın bu olayı gerçekleştirirken yanında olan kızı T.A.'nın da yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 1 Temmuz akşamı, Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arakadaşı T.A.'yı gördü. Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A., kendisini kovaladı. Gündüz, A.U. idaresindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarptı ve durmasını sağladı. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü yanındaki tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla gitti.

Şükrü A.'nın terminale bırakmasının ardından polis tarafından gözaltına alınan T.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. T.A., ifadesinde, "Osman Can Gündüz ile yaklaşık 4 aydır sevgiliyiz. Ben Osman'ın evine, o da benim evime geldi. Annelerimiz durumu bilmektedir. Olaydan yaklaşık 4-5 gün önce Osman, bizim evdeyken benimle zorla ilişkiye girdi. Bu durumu babam öğrendi. Bir aracın yanından geçerken babam bana, 'Arka orta kısımda oturan Osman mı?' dedi. Ben de 'Bilmiyorum' dedim. Babam da peşlerinden takibe devam etti. Aracı durdurmak için önüne kırdı. Hatırladığım kadarıyla bu araç ile birden fazla çarpıştık. Sonra bu aracın önüne babam aracını kırarak durdurdu" diye konuştu.

Osman Can Gündüz'ün babası Ferdi Gündüz, "Çocuğum, kız arkadaşının babası tarafından vuruldu. Fakat çocuğum 17 gün hastanede yaşamla mücadele etti. Sevgilisinin babası, iki çocuğun sevgili olduklarını öğreniyor. T.A.'nın annesi ve Osman Can Gündüz'ün annesi de bu durumu biliyor. İkisinin birlikteliklerinden haberleri var. T.A.'nın annesi Şükrü A.'ya, kızınızın bir erkek arkadaşı olduğunu ifade ediyor. Şükrü A. da oğlumun peşine düşüyor. Oğlumu bulamayınca, kayınbiraderime sosyal medyadan ulaşıp tehdit ediyorlar. Sonra kayınbiraderime kimlik bilgilerini atıp, 'Sizin kimlik bilgilerinizi biliyoruz. Biz bugün akşam Osman Can'ı vuracağız' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Oğlunun mahalleden 2 arkadaşı ve ustasıyla kuaföre gittiklerini aktaran Gündüz, "Oğlum ve ustası, diğer arkadaşlarını kuaförün önünde bırakıp gidiyorlar. Oğlum koşarak arkadaşlarının yanına geliyor. 'Beni vuracaklar. Bir an önce aracı sürelim' diyor. O arada Talas bölgesinde kovalamaca başlıyor. Canlı kamera görüntüleri de var ama onlara hala ulaşamadık. Şükrü A. ve kızı, araçlarıyla, oğlumun bulunduğu araca birkaç yerinden vurarak sıkıştırıyorlar. Araç kaldırıma sıkıştıktan sonra oğlumun 2 arkadaşı araçtan çıkıyor. Şükrü A., kızıyla birlikte çocukların kafasına silah dayayarak, 'Osman Can sen misin?' diyor. Diğer arkadaşına da aynı sözü ifade ederek, o da 'Ben değilim' diyor. Osman Can, aracın arkasında başını siper almış şekilde oturuyor. Aracın kapı kısmından, oğlumun boğazına kurşun sıkıyor. Öldürmek için boğazından kurşun sıkıyor. 17 gün hastanede yaşam savaşı verdi. Biz karakola gidip, 'Bu kişi aranıyor mu?' diye sorduğumuzda arandığını söylediler. 'Bulunması çok yakın' dediler. Hala yakalanmış değil" ifadelerini kullandı.