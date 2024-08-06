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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

        Kayseri'yi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:55
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        Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti
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        Kayseri’yi Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.

        Yerli yeni transferler Kübra Erat, Meltem Avcı Yılmaz, Doğa Adıcan, Gonca Karataş ve İlayda Derman ile alt yapıdan A takıma çıkan Feray Dalkılıç, Candan Eylül Dikmen, Fatma Melis İplikçi, Umay Keçeli ve Aslıhan Kaçar'a özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testi uygulandı. Genel Menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Geçen sezona göre bu sene daha iyi bir kadro oluşturduk" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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