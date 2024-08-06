Melikgazi Kayseri Basketbol'un sporcuları sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti
Kayseri'yi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.
Kayseri’yi Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden Melikgazi Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçti.
Yerli yeni transferler Kübra Erat, Meltem Avcı Yılmaz, Doğa Adıcan, Gonca Karataş ve İlayda Derman ile alt yapıdan A takıma çıkan Feray Dalkılıç, Candan Eylül Dikmen, Fatma Melis İplikçi, Umay Keçeli ve Aslıhan Kaçar'a özel bir hastanede dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testi uygulandı. Genel Menajer Fatih Solak, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Geçen sezona göre bu sene daha iyi bir kadro oluşturduk" dedi.
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