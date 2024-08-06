FETÖ'nün, 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı', Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı' olan M.U. (43), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı' olan M.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Devlet Demir Yolları'ndan ihraç edilen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.