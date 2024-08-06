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        FETÖ'nün, 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı', Kayseri'de yakalandı

        KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı' olan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 19:48 Güncelleme: 06.08.2024 - 19:50
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        FETÖ'nün, 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı', Kayseri'de yakalandı
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        KAYSERİ'de, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı' olan M.U. (43), yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'Sivas Bölgesi Mahrem İmamı' olan M.U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Devlet Demir Yolları'ndan ihraç edilen firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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