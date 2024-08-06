Kayseri'de 11 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.
KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.A. (35), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, belirlenen adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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