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        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba- oğul öldü

        NEVŞEHİR'de, minibüsle kafa kafaya çarpışan cipin sürücüsü Nurullah Uçman ile oğlu Ahmet Uçman, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:10
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        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba- oğul öldü
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        NEVŞEHİR'de, minibüsle kafa kafaya çarpışan cipin sürücüsü Nurullah Uçman ile oğlu Ahmet Uçman, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Nevşehir-Avanos yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne giden Cavit K.'nin kullandığı 03 SN 422 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Nurullah Uçman yönetimindeki 50 AED 856 plakalı cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje devrildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, her 2 araçtaki toplam 14 kişi yaralandı. Araçta sıkışan cipin sürücüsü Nurullah Uçman'ı, itfaiyeciler, bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Nurullah Uçman ile oğlu Ahmet Uçman, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için morga konuldu. Diğer yaralıların tedavileri sürerken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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