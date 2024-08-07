Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

Olay, saat 15.00 sıralarında, Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Dever ile Adem C. arasında, Dever'in evinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem C., evin bahçesinde Mustafa Dever'i tabancayla vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan Adem C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

KAYSERİ'de Mustafa Dever (40), evinin bahçesinde tartıştığı Adem C. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, Adem C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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