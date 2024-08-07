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        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü

        KAYSERİ'de Mustafa Dever (40), evinin bahçesinde tartıştığı Adem C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:46 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:50
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        Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü
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        KAYSERİ'de Mustafa Dever (40), evinin bahçesinde tartıştığı Adem C. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, Adem C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Dever ile Adem C. arasında, Dever'in evinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem C., evin bahçesinde Mustafa Dever'i tabancayla vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan Adem C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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