Kayseri'de yayalara çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı: 2 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. E.G. yönetimindeki 38 AEB 896 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B. ve H.B.'ye çarpıp kaçtı. Y.B. ve H.B. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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