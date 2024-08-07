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        Kayseri'de yayalara çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı: 2 yaralı

        KAYSERİ'de, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpıp kaçtığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:59 Güncelleme: 07.08.2024 - 23:05
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        Kayseri'de yayalara çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı: 2 yaralı
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        KAYSERİ'de, otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpıp kaçtığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Sürücü, polisin 2 kilometrelik takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. E.G. yönetimindeki 38 AEB 896 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.B. ve H.B.'ye çarpıp kaçtı. Y.B. ve H.B. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

        Öte yandan kaza yerinden kaçan E.G. ise polisin yaklaşık 2 kilometrelik takibi sonucu Argıncık Mahallesi 6316'ncı caddede yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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