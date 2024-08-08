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        Arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kişi, toprağa verildi

        KAYSERİ'de evinin bahçesinde tartıştığı arkadaşı Adem Caner tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Dever (40), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:15
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        Arkadaşı tarafından tabancayla öldürülen kişi, toprağa verildi
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        KAYSERİ'de evinin bahçesinde tartıştığı arkadaşı Adem Caner tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Dever (40), toprağa verildi. Polisin, Adem Caner'in yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Talas ilçesi Harman Mahallesi Düvencikuyu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Dever, oturduğu evin bahçesinde arkadaşı Adem Caner ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Yaşanan arbede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Adem Caner, evin bahçesinde Mustafa Dever'i tabancayla vurdu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Dever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olay yerinden kaçan Adem C.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Dever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına oğluyla aynı ismi taşıyan emekli öğretmen baba Mustafa Dever, ailesi ve yakınları katıldı. Mustafa Dever, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Öte yandan Mustafa Dever'in bekar olduğu ve ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Polisin, Adem Caner'in yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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