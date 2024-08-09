Kayseri'de şüpheli çanta kontrollü şekilde patlatıldı; içinden kıyafet çıktı

KAYSERİ'de, AK Parti İl Başkanlığı'nın karşısındaki boş araziye bırakılan çanta, tedirginliğe neden oldu. Bomba imha uzmanının kontrollü olarak patlattığı çantadan kıyafet çıktı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Başak Sokak'ta AK Parti İl Başkanlığı'nın karşısındaki boş arazide çanta olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, geniş güvenlik önlemi alıp çevredekileri uzaklaştırdı. Özel giysilerini giyen bomba imha uzmanı, çantayı fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Çevredekilerin tedirgin bakışlarla izlediği patlamanın ardından, çantanın içinden kıyafet çıktı. Çanta ve içinden çıkan kıyafetler, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Çanta sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.