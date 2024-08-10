Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kar yağmayınca boş kalan kar kuyuları, tankerlerle suyla dolduruluyor

        KAYSERİ'de yüzyıllardır süren kar kuyusu geleneği, bu sene yeterince kar yağmayınca ilk kez boş kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kar yağmayınca boş kalan kar kuyuları, tankerlerle suyla dolduruluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de yüzyıllardır süren kar kuyusu geleneği, bu sene yeterince kar yağmayınca ilk kez boş kaldı. İncesu ilçesindeki, her biri 100-500 yıl arasında değişen 94 kar kuyusu, yazın boş kalınca ilçe belediyesinin taşıdığı 500 tanker suyla dolduruldu. Kızılören Tabaklı Mahalle Muhtarı Murat Altıngöz (49), "Kuyularımız bu yıl ilk kez boş kaldı. Kuyularımızı dedelerimiz-babalarımız kendi imkanlarıyla karla doldururlardı. Bugüne kadar biz de hep karla doldururduk ama bu yıl ilk kez suyla dolduruyoruz. Bu geleneği böyle devam ettiriyoruz” dedi.

        Hacılar ve İncesu ilçelerinde 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300'ü, bugünlerde, yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 5-10 metre arasında değişen ve kış aylarında tonlarca karla doldurulan kuyular, bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle ilk kez boş kaldı. Erciyes Dağı eteklerindeki İncesu ilçesi Kızılören Tabaklı Mahallesi'nde de Selçuklular döneminden kalan kar kuyularının bu sene yeterli kar yağmaması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle doldurulamaması nedeniyle ilçe belediyesi ekipleri tarafından İncesu merkezdeki su kanallarından tankerlere yüklenen sularla kuyular dolduruluyor. Haziran ayından bugüne kadar 500 kamyonun taşıdığı sularla bölgede yüzyıllardır süre gelen kar kuyusu geleneği hem yaşatılıyor hem de Erciyes Dağı eteklerinde hayvancılık ve tarımla uğraşanların su ihtiyaçları giderilmiş oluyor.

        'SELÇUKLULAR DÖNEMİNDEN KALMA KUYULAR VAR'

        Kızılören Tabaklı Mahalle Muhtarı Murat Altıngöz, kuraklık nedeniyle kar kuyularının boş kaldığını belirterek, "Erciyes’in eteklerindeyiz. Önünde bulunduğumuz kar kuyusu tam 100 yıllık. 4 aydır İncesu Belediyesi tarafından vatandaşlarımızın hayvanları ve kendi içme su ihtiyaçları için tankerlerle dolduruluyor. Kar yağmadığından dolayı bu sene bölgedeki kuyuların su ihtiyacı belediye tarafından gideriliyor. Kar kuyuları bu sene kuraklıktan dolayı ilk kez boş kaldı. Selçuklu zamanından kalma kuyularımız da var. Bu kuyular 500 yıllık kuyular. Bölgemizde en genci 100 yaşında olan kuyular var. Bu kuyularımız bu sene maalesef boş kaldı. Vatandaşlarımızın talebi üzerine belediyeye müracaat ettik. Belediye de talebimizi geri çevirmedi ve 4 aydır kuyularımıza su çekiyoruz. 94 tane kuyumuz var. Belirli olarak 500 tanker su getirdik" dedi.

        Bölge halkının kuyuların dolduğuna sevindiğini de belirten Altıngöz, "Günde 6 tanker dolduruyoruz. Bu kuyular, Erciyes Dağı eteklerinde içme ve hayvan sulama amacıyla kullanılıyor. Kışın kar yağdığı zaman karla dolduruyorduk ve yaz aylarında burada su ihtiyacımızı bu şekilde karşılıyorduk. Ama bu sene kurak gittiği için tankerle su taşıyoruz. Geleneğimize böyle sahip çıkmış oluyoruz. Yaz ayının da çok sıcak gitmesi nedeniyle 1 kar kuyusuna bazen 2-3 tanker su döktüğümüz de oldu. Hayvan sayısının çok olduğu bölgelerde daha fazla su taşıma işlemi oluyor. Bu sistem Türkiye'de bir ilk. Atalarımızdan kalan kar kuyularına sahip çıkıyoruz. Kuyularımızı daha önce dedelerimiz, babalarımız kendi imkanlarıyla karla doldururlardı ve hem kendi hem de hayvanların su ihtiyaçlarını dağda bu şekilde karşılarlardı. Bugüne kadar biz de hep karla doldururduk ama bu yıl ilk kez suyla dolduruyoruz. Bu geleneği böyle devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        İadenin tüketiciye yansıtılması 1 yıl ertelendi
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Dolu Dolu olimpiyat
        Dolu Dolu olimpiyat
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        Doğum borçlanması erken emekli eder mi?
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri Basketbol "çetin" geçecek lige hazırlıyor
        Kayseri Basketbol "çetin" geçecek lige hazırlıyor
        Kayseri'de hibeli tohumla ekilen 29 bin dekar alanda nohut hasadı başladı
        Kayseri'de hibeli tohumla ekilen 29 bin dekar alanda nohut hasadı başladı
        Sahabiye'de inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü imzalandı
        Sahabiye'de inşa edilecek Aile Sağlığı Merkezi'nin protokolü imzalandı
        Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde akrilik resim sergisi açıldı
        Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde akrilik resim sergisi açıldı
        AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Hacılar ilçesini ziyaret etti
        AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Hacılar ilçesini ziyaret etti
        Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı