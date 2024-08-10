Kar yağmayınca boş kalan kar kuyuları, tankerlerle suyla dolduruluyor
KAYSERİ'de yüzyıllardır süren kar kuyusu geleneği, bu sene yeterince kar yağmayınca ilk kez boş kaldı.
KAYSERİ'de yüzyıllardır süren kar kuyusu geleneği, bu sene yeterince kar yağmayınca ilk kez boş kaldı. İncesu ilçesindeki, her biri 100-500 yıl arasında değişen 94 kar kuyusu, yazın boş kalınca ilçe belediyesinin taşıdığı 500 tanker suyla dolduruldu. Kızılören Tabaklı Mahalle Muhtarı Murat Altıngöz (49), "Kuyularımız bu yıl ilk kez boş kaldı. Kuyularımızı dedelerimiz-babalarımız kendi imkanlarıyla karla doldururlardı. Bugüne kadar biz de hep karla doldururduk ama bu yıl ilk kez suyla dolduruyoruz. Bu geleneği böyle devam ettiriyoruz” dedi.
Hacılar ve İncesu ilçelerinde 500 yıl öncesine dayanan ve o yıllarda su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan 1200 kuyudan yaklaşık 300'ü, bugünlerde, yaz aylarında soğuk su elde etmek için kullanılıyor. Derinliği 5-10 metre arasında değişen ve kış aylarında tonlarca karla doldurulan kuyular, bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle ilk kez boş kaldı. Erciyes Dağı eteklerindeki İncesu ilçesi Kızılören Tabaklı Mahallesi'nde de Selçuklular döneminden kalan kar kuyularının bu sene yeterli kar yağmaması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle doldurulamaması nedeniyle ilçe belediyesi ekipleri tarafından İncesu merkezdeki su kanallarından tankerlere yüklenen sularla kuyular dolduruluyor. Haziran ayından bugüne kadar 500 kamyonun taşıdığı sularla bölgede yüzyıllardır süre gelen kar kuyusu geleneği hem yaşatılıyor hem de Erciyes Dağı eteklerinde hayvancılık ve tarımla uğraşanların su ihtiyaçları giderilmiş oluyor.
'SELÇUKLULAR DÖNEMİNDEN KALMA KUYULAR VAR'
Kızılören Tabaklı Mahalle Muhtarı Murat Altıngöz, kuraklık nedeniyle kar kuyularının boş kaldığını belirterek, "Erciyes’in eteklerindeyiz. Önünde bulunduğumuz kar kuyusu tam 100 yıllık. 4 aydır İncesu Belediyesi tarafından vatandaşlarımızın hayvanları ve kendi içme su ihtiyaçları için tankerlerle dolduruluyor. Kar yağmadığından dolayı bu sene bölgedeki kuyuların su ihtiyacı belediye tarafından gideriliyor. Kar kuyuları bu sene kuraklıktan dolayı ilk kez boş kaldı. Selçuklu zamanından kalma kuyularımız da var. Bu kuyular 500 yıllık kuyular. Bölgemizde en genci 100 yaşında olan kuyular var. Bu kuyularımız bu sene maalesef boş kaldı. Vatandaşlarımızın talebi üzerine belediyeye müracaat ettik. Belediye de talebimizi geri çevirmedi ve 4 aydır kuyularımıza su çekiyoruz. 94 tane kuyumuz var. Belirli olarak 500 tanker su getirdik" dedi.
Bölge halkının kuyuların dolduğuna sevindiğini de belirten Altıngöz, "Günde 6 tanker dolduruyoruz. Bu kuyular, Erciyes Dağı eteklerinde içme ve hayvan sulama amacıyla kullanılıyor. Kışın kar yağdığı zaman karla dolduruyorduk ve yaz aylarında burada su ihtiyacımızı bu şekilde karşılıyorduk. Ama bu sene kurak gittiği için tankerle su taşıyoruz. Geleneğimize böyle sahip çıkmış oluyoruz. Yaz ayının da çok sıcak gitmesi nedeniyle 1 kar kuyusuna bazen 2-3 tanker su döktüğümüz de oldu. Hayvan sayısının çok olduğu bölgelerde daha fazla su taşıma işlemi oluyor. Bu sistem Türkiye'de bir ilk. Atalarımızdan kalan kar kuyularına sahip çıkıyoruz. Kuyularımızı daha önce dedelerimiz, babalarımız kendi imkanlarıyla karla doldururlardı ve hem kendi hem de hayvanların su ihtiyaçlarını dağda bu şekilde karşılarlardı. Bugüne kadar biz de hep karla doldururduk ama bu yıl ilk kez suyla dolduruyoruz. Bu geleneği böyle devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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