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        Mustafa Yalçın: Talasgücü Belediyespor'un 3'üncü Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir

        Talas Belediye Başkanı ve TFF 3'üncü Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, "Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 17:08 Güncelleme: 10.08.2024 - 17:10
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        Mustafa Yalçın: Talasgücü Belediyespor'un 3'üncü Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir
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        Talas Belediye Başkanı ve TFF 3’üncü Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, “Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır. Belediyelerin bu rakamları kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığından gelinen noktada Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir” dedi.

        İki sezon önce 3’üncü Lig’e yükselen Talasgücü Belediyespor’un bu sezon lige katılmayacağı açıklandı. Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, “Talasgücü Belediyespor olarak 5 yılda önemli başarılara imza attık. Yıllardır Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden takımımızı 3. Lige çıkartarak Kayseri'nin ikinci profesyonel futbol takımı olarak şehrimize armağan ettik. Bununla birlikte altyapıya verdiğimiz önemin yansıması olarak tüm alt yaş gruplarında Kayseri şampiyonu olduk ve şehrimizi bölge gruplarında temsil ettik. Ayrıca U14 takımı olarak 200'den fazla takım arasında Türkiye Şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza attık. U-19 takımımızda bizim ilk yılımızda yine Türkiye Şampiyonu olarak bizi gururlandırdı. Talasgücü Belediyespor olarak bu başarıları elde ederken karşılaştığımız tüm maddi manevi zorlukları kendi imkanlarımızla aştık. Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır. Bir profesyonel takımın futbolcu transferi ve maç başı giderleri haricinde sadece deplasman masrafları bile günümüz rakamlarıyla 20 milyon lira civarında bütçe gerektirmektedir. Belediyelerin bu rakamları kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığından gelinen noktada Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir. Bugüne kadar takımımıza fedakarane katkı sağlayan tüm kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetlerimize, belediyemizden bu işe destek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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