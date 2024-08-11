Erciyes'in eteklerinde manda banyosu

KAYSERİ'deErciyes Dağı eteklerinde yer alan Dokuzpınar Mahallesi'nde yaşayanların geçim kaynağı olan mandaların toplu halde Hürmetçi Sazlığı'nda yayıldıktan sonra dönüş yolundaki sulak alanda yaptıkları banyo, izleyenleri etkiliyor. Sazlıkta yayılan 600 mandanın, gün sonunda serinlemek için girdikleri sudaki görüntüleri, fotoğraf tutkunları tarafından görüntüleniyor.

Erciyes Dağı'nın eteklerinde yer alan İncesu ilçesi Dokuzpınar Mahallesi'nde yaşayanların, en gelir kaynaklarından biri de manda yetiştiriciliği. Bölge halkı, yetiştirdikleri mandaları yılın 9 ayı sazlıkta, 3 ayı da ahırda besliyor. Her sabah saat 06.00'da mahalle meydanına getirilen mandalar, çoban Hasan Maya tarafından Hürmetçi Sazlığı bölgesinde yer alan ve 'kara sazlık' adı verilen alana götürülüyor.

FOTOĞRAFÇILARIN DA KADRAJINDALAR Akşama kadar sazlıkta yayılan mandalar, güneş batmadan önce de mahalledeki çamurlu gölde gün sonu banyosuna giriyor. Temizlenen 600 mandanın, suya girmeden önce çıkardığı toz bulutu ve su içinde banyo yapmaları izleyenleri etkiliyor. Ağustos sıcağında mandaların su içindeki görüntüleri, yerli ve yabancı fotoğraf tutkunları tarafından da görüntüleniyor. Bir süre suda serinleyen manda sürüsü, gölün diğer tarafında bekleyen sahipleri tarafından teslim alınarak sağım yapılmak üzere ahırlarına dönüyor.

'DAHA ÇOK SUYA GİRMEK İSTİYORLAR' Kentte 7 yıldır çobanlık yaptığını söyleyen Hasan Maya (36), "Baba mesleğim olan çobanlığı 7 yıldır yapıyorum. İnsanlarla uğraşmaktansa, hayvanlarla uğraşmayı daha çok seviyorum. Bu ortam sakin ve doğal. Böylelikle kafamı dinliyorum. Sabah 06.00'da araziye çıkıyoruz. Akşama kadar arazide kalıyoruz. Yaz günlerinde hava sıcak olduğu için mandalar suya ihtiyaç duyuyor. Derileri, kalın ve tüysüz olduğu için güneşte parazit oluşuyor. Bu yüzden de daha çok suya girmek istiyorlar. Akşam dönüşte göle girip, yıkandıktan sonra evlerine sağıma dağılıyorlar" diye konuştu.