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        Cezaevi firarisi koca, çocuklarının yanında eşini bıçakladı

        KAYSERİ'de cezaevi firarisi Gökhan Ü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 11.08.2024 - 18:10
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        Cezaevi firarisi koca, çocuklarının yanında eşini bıçakladı
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        KAYSERİ'de cezaevi firarisi Gökhan Ü., tartıştığı eşi Y.Ü.'yü çocuklarının yanında bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan Gökhan Ü., polis merkezine götürüldü.

        Olay, saat 16:30 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Saba Sokak'ta meydana geldi. Y.Ü çocuklarıyla birlikte çantalarını da alarak evden çıktı. O sırada eşi ile karşılaştı. Y.Ü. ile Gökhan Ü. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Gökhan Ü., cebinden çıkardığı bıçakla Y.Ü.'yü çocuklarının yanında yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.Ü. ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde kaçan Gökhan Ü., yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Huzurlu Sokak'ta yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Gökhan Ü. polis merkezine götürüldü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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