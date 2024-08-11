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        Kayseri'de iki otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

        KAYSERİ'de, iki otomobil ve kamyonet çarpıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:07 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:10
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        Kayseri'de iki otomobil ve kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
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        KAYSERİ'de, iki otomobil ve kamyonet çarpıştı. Kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Nil Caddesi kesişiminde meydana geldi. M.S. idaresindeki 33 EBY 07 plakalı kamyonet ile G.Ş. yönetimindeki 34 BJS 59 plakalı otomobil ve B.Y. yönetimindeki 38 ADK 909 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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