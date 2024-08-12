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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı

        KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:20
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
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        KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda O.Y., M.Ş., M.Ö., E.A., M.E., M.L., M.T., S.K. ve S.A. yakalandı. Bir aracın teyp boşluğunda ve stepnesinde yapılan aramada 3 adet tabanca, ev ve üst aramalarında ise 22,66 gram uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 32 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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