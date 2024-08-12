Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, 'kasten öldürme' ile 'hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:00 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de aranan firari 3 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, 'kasten öldürme' ile 'hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A. ile aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle aranan İ.K. ve 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.F.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlülerin İncesu, Melikgazi ve Bünyan ilçelerindeki adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda firari 3 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan S.A., İ.K. ve O.F., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de 4 katlı binada yangın; 8 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
        Kayseri'de apartmanda çıkan yangında 6'sı çocuk 8 kişi dumandan etkilendi
        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
        Kayserispor, Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
        Aladağlar'da yaban keçileri görüntülendi
        Aladağlar'da yaban keçileri görüntülendi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi
        Kayseri OSB Başkanı Yalçın, işsizlik verilerini değerlendirdi
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 9 gözaltı