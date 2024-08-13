301 kuş türünün bulunduğu Sultan Sazlığı'nda kayıklı gezi

KAYSERİ'debulunan, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Sultan Sazlığı Milli Parkı'na gelen ziyaretçiler, kayıkla 301 kuş çeşidini gözlemleme fırsatı buluyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların gözdesi haline gelen milli parkta, günde 50 kayık seferi yapılıyor.

Kayseri'de 2006 yılında 'milli park' ilan edilen, 24 bin 357 hektarlık alana sahip, tatlı ve tuzlu su ekosistemlerinin bir arada bulunduğu nadir yerlerden Sultan Sazlığı, 301 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı sınırları içinde bulunan sazlığa gelen misafirler, kayıkla tur atıp, parkurlarda yürüyüş yaparak kuşları gözlemliyor. Doğaseverlerin ve fotoğrafçıların da gözdesi haline gelen milli parkta, günde 50 kayık seferi yapılıyor. Ayrıca sazlıkta bulunan kamışlar, bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Sazlıkta kayık seferleri yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Atasoy, (18) "Mahallemizin bitişiğinde bulunan Sultan Sazlığı'nda arkadaşlarımızla birlikteyiz. Milli park gişesinde bulunan işletmenin de yardımıyla sandal turları yapıyoruz. Buraya gelen ziyaretçilere kuş ve göl tanıtımı yapıyoruz. Yılda yaklaşık 15-20 bin ziyaretçimiz oluyor. Günde 50 sefer yapıyoruz. Gölde 301 adet kuş türü var. Ziyaretçilerimize hepsini gösteremesek de elimizden geleni yapıyoruz. Dikkuyruk, pasbaş patka, sakar meke, bülbül, batağan ve dalağan çeşitlerini göstermeye çalışıyoruz. Geçim kaynağımızı bu şekilde sağlıyoruz" diye konuştu.

'MANZARASI ÇOK GÜZEL'

Hidayet Durmaz, "Sultan Sazlığı'nda kayık turundayız. Şu anda burada 301 çeşit kuş türü olduğu söyleniyor. Burada ailenizle kayık turu yapabilirsiniz. Manzarası çok güzel, 1300 metrelik bir platform var. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" diye konuştu. Sazlığa İstanbul'dan nişanlısı Leyla Altıntaş ile gelen Metin Korkmaz, "Kayseri'nin en güzel kızını, en güzel yerine gezdirmeye getirdim" dedi. Leyla Altıntaş ise "Tomarzalıyım. Sultan Sazlığı'na çekime geldik" diye konuştu.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Niğde'den ailesiyle birlikte Sultan Sazlığı'na gelen tıp fakültesi öğrencisi Fatma Nur Karasu (20) da "Niğde'de tıp fakültesi öğrencisiyim. Ailemle birlikte Niğde'den Kayseri'nin Sultan Sazlığı 'kuş cenneti'ne gezmeye geldik. Burada tekne turuna bindik. 300'den fazla kuş çeşidinin olduğunu söylediler. Aynı zamanda tekne turundayken müthiş bir Erciyes manzarası vardı. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes, burayı hayatında bir defa mutlaka görmeli" dedi.