7 yaşındaki çocuğa yapılan kaçak sünnet, kangrene neden oldu; 3 gözaltı

KAYSERİ'de sağlık kabininde sünneti yapılan F.E.B.'nin (7) cinsel organında kangren oluştu. Kayseri Valiliği olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olay, 18 Temmuz'da, Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde yaşandı. İddiaya göre; F.E.B.'ye, H.Ç. tarafından sünnet yapıldı. Uygulamadan bir süre sonra çocuğun cinsel organı kangren oldu. Ailesi durumu fark edip, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. F.E.B., tedaviye alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "Ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan 13.08.2024 tarihli 'Kaçak Sünnet Hayat Kararttı' başlıklı habere ilişkin iddiaların incelenmesi neticesinde; Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde, 18 Temmuz 2024 tarihinde kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile Erciyes Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdukları anlaşılmıştır. Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabini, yetkisiz işlem neticesinde kapatılmış ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç., Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alınmıştır. Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan şüpheli 3 kişi gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.