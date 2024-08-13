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        Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi

        KAYSERİ'deotobüs şoförlüğü yapan Ahmet Kabak (27), aracında fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:40 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:45
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        Otobüste fenalaşan yolcuyu, hastaneye yetiştirdi
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        KAYSERİ'deotobüs şoförlüğü yapan Ahmet Kabak (27), aracında fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Çetin, "Yolcular, 'Biri fenalaştı' dediler. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen hastaneye sürdüm. Hastaneye yetiştirdik" dedi.

        Talas-Erkilet seferini yapan Ahmet Kabak'ın kullandığı özel halk otobüsünde kadın yolcu, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Yolcuların uyarısı ile otobüs şoförü Kabak, yolcuyu Kayseri Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Yolcu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

        'AĞZI KÖPÜRDÜ, KAN GELDİ'

        Ahmet Kabak, "Babamdan mesleğe devam ediyorum. Babamla beraber 5 yıldır otobüsümüzü sürüyoruz. Talas-Erkilet seferinden devam ederken, saat 07.30 seferinden çıktığımda adliyeye kadar dolu bir şekilde geldik. Tam iş saati olduğundan yoğun bir seferdi. 25 yaşlarında bir hanımefendi hastalandı. Ağzı köpürdü, kan geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramayı düşündüm. Adliyenin orada hattan İstasyon Caddesi'ne girmem gerekirken Hastane Caddesi'ne döndüm. Bayağı bir kötüleştiğini görünce hemen hastaneye yetiştirdim. Aracın içindeki yolcular da anlayış gösterdi. Yolcular, 'Biri fenalaştı' dediler. Ne yapacağımı şaşırdım. Hemen hastaneye sürdüm. Hastaneye yetiştirdik" dedi.

        'BU, BİZİM ÜZERİMİZE DÜŞEN BİR GÖREV'

        Yolcuya ilk müdahalenin otobüsteki bir doktor tarafından yapıldığını söyleyen Ahmet Kabak, "Hastanede sedye ile yardım ettiler. Seferime devam etmek zorundaydım. Talas-Erkilet çalıştığımdan mola veren bir yer değil. Direkt devam etmek zorunda kaldım. Bu, bizim üzerimize düşen bir görev. Ambulans olsa daha sağlıklı olurdu. İlk müdahaleyi daha iyi yapardı ama hastaneye daha yakındık. Ambulansı beklemek yerine hastaneye yetiştirmek bana daha mantıklı geldi. Ambulans beklerken daha kötü olurdu. Hastane bana çok uzak olursa, bizim görevimiz 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp beklemekti. Üzerime düşen ilk şeyi yaptım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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