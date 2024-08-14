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        7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama

        KAYSERİ'desağlık kabininde sünnet edilen F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:50
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        7 yaşındaki çocuğun kangren olduğu kaçak sünnete 2 tutuklama
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        KAYSERİ'desağlık kabininde sünnet edilen F.E.B.'nin (7) cinsel organının kangren olmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

        Olay, 18 Temmuz'da Develi ilçesindeki özel sağlık kabininde yaşandı. İddiaya göre; F.E.B.'ye, Hüdai Çeiker tarafından sünnet yapıldı. Uygulamadan bir süre sonra çocuğun cinsel organı kangren oldu. Ailesi durumu fark edip, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. F.E.B. tedaviye alınırken, Develi Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık kabini sorumluları Safiye Doğan ile S.T. ve sağlıkçı Hüdai Çeliker, gözaltına alındı. Hüdai Çeliker, Safiye Doğan ve S.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüdai Çeliker ve Safiye Doğan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, S.T. serbest bırakıldı. F.E.B.'nin hastanedeki tedavisi de sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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