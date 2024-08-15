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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 1'i hükümlü 2 şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:40
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 1'i hükümlü 2 şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçan, hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G. (43) ile yanındaki S.G. (32), takiple yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'tehdit', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'basit yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yerleri tespit edilen Y.G. ve yanındaki S.G., polisin 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalıştı. Takip edilerek yakalanan Y.G. ve S.G., polis merkezine götürüldü. Bu arada takip sırasında yaralanan bir polis, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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