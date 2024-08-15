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        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serim işlemi tamamlandı

        Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'na 7 bin 848 metrekare çim serilerek zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:45
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        RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda çim serim işlemi tamamlandı
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        Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na 7 bin 848 metrekare çim serilerek zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

        Süper Lig'in 2'nci haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15’te kendi evinde Sivasspor’u konuk edecek olan Kayserispor’un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda zemin iyileştirme ve çim serimi çalışmaları yapıldı. Saha sıyırma işlemleri ile başlanan yenilemede, mevcut kotun 25 santimetre altına inildi. Ayrıca temiz kum çekim işlemi yapılarak, saha seviyesi 10 santimetre düşürülen ve lazer tesviye makinesi ile beşik çatı formatına getirilen sahada çim serimi yapıldı. Stadyumda yapılan çim serimi çalışmalarında, toplam 7 bin 848 metrekare çim serimi yapılırken, çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenmesinin ardından HYBRIT sistem çalışmalarına geçilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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