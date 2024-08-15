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        Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren baba, 46 gün sonra Adana'da yakalandı

        KAYSERİ'de, kızı T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:41 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:45
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        Kayseri'de kızının erkek arkadaşını öldüren baba, 46 gün sonra Adana'da yakalandı
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        KAYSERİ'de, kızı T.A.'nın (15) erkek arkadaşı Osman Can Gündüz'ü (16) tabancayla vurarak öldüren Şükrü A. (36), 46 gün sonra Adana'da yakalandı.

        Olay 1 Temmuz akşamı, Talas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuaför Osman Can Gündüz, arkadaşlarıyla otomobille gezerken, kaldırımda yürüyen kız arkadaşı T.A.'yı gördü. Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası Şükrü A. ise kendisini kovaladı. Gündüz, A.U. yönetimindeki 18 GK 971 plakalı arkadaşlarının aracına binip kaçtı. Şükrü A., içinde kızının da olduğu aracıyla Gündüz'ün bindiği otomobili takip edip, çarptı ve durmasını sağladı. Aracından inip Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen Şükrü A., Osman Can Gündüz'ü tabancayla vurup, kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı. Şükrü A., bir süre sonra kızını Doğu Terminali'ne bırakıp, aracıyla kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen olaydan 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, olay yerinden kaçan babayı, 46 gün sonra Adana'da yakaladı. Gözaltına alınan baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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