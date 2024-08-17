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        Kayseri'de 1 milyon TL değerinde kablo çalan hırsız yakalanıp, tutuklandı

        KAYSERİ'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 00:24 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:30
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        Kayseri'de 1 milyon TL değerinde kablo çalan hırsız yakalanıp, tutuklandı
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        KAYSERİ'de bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan İ.D. (54), polis ekiplerince yakalandı. İ.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde bakır kablo, elektrik kablosu ve kapı gibi malzemelerin çalınması sonrası şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli İ.D., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İ.D.’nin 6'sı 'hırsızlık' olmak üzere 13 suç kaydının olduğu tespit edilirken, operasyon kapsamında ele geçirilen malzemelerin polis ekipleri tarafından eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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