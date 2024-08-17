Cenazeye giderken kaza yaptılar; 4 ölü, 2 yaralı
KAYSERİ'de, refüje çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
KAYSERİ’de, refüje çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin, Konya’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için Erzurum’dan yola çıktıkları belirtildi.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolunda meydana geldi. Kayseri yönüne giden S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada, T.A., Z.B., F.B. ve H.A. yaşamını yitirdi, sürücü S.D. ile Z.A. isimli çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 4 kişinin cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Erzurum ve Muş’tan yola çıkan ve akraba olan araçtakilerin Konya’da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gittikleri belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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