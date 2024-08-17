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        Kayserispor - Sivasspor: 1-2

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet AkıncıkKAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Bourabia (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 21:28 Güncelleme: 17.08.2024 - 21:28
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        Kayserispor - Sivasspor: 1-2
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Turgut Doman, İbrahim Bozbey, Mehmet Akıncık

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Carole, Bourabia (Dk. 83 Talha Sarıaslan), Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek (Dk. 62 Morte), Mehmet Eray Özbek (Dk. 78 Karimi), Mane (Dk. 62 Bahoken), Cardoso,

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit (Dk. 83 Camara), Uğur Çitfçi, Emrah Başsan (Dk. 80 Poungouras), Charisis (Dk. 90+5 Bekir Turaç Böke), Turgunboev, Pritchard (Dk. 80 Bieganski), Manaj (Dk. 90+5 Ziya Erdal)

        KIRMIZI KART: Uğur Çiftçi (Sivasspor)

        GOLLER: Dk. 10 Cardoso (Kayserispor) - Dk. 17, Dk. 50 Radakovic (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Cardoso (Kayserispor), Bieganski (Sivasspor)

        Süper Lig'in 2’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivasspor puanını 4'e yükseltirken, ilk haftayı BAY geçen ev sahibi Kayserispor ise lige puansız başladı.

        2’nci dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi’nin Kayserispor ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Pritchard’ın şutunda Bilal Bayazıt meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

        10’uncu dakikada sağ kanattan gelişen kontra atakta derinlemesine atılan topa hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural ayakları ile çeldi.

        14’üncü dakikada Bourabia’nın verdiği pasta topla buluşan Cardoso’nun kaleci Ali Şaşal’ı çalımladıktan sonra sağ çaprazdan Sivasspor kalesine gönderdiği top fileleri havalandı: 1-0.

        17’nci dakikada Charisis’in Kayserispor ceza sahası yayının hemen dışından gönderdiği plase vuruşta meşin yuvarlak kale direğinde çarptı. Dönen topa hareketlenen Radakovic’in vuruşu sonrası top filelerle buluştu ve skora denge geldi: 1-1.

        37’nci dakikada kullanılan köşe atışında topa hareketlenen Bourabia’nın ceza sahası içine çevirdiği top, Sivasspor savunması tarafından kornere gönderildi.

        Karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        50’nci dakikada sol taraftan Pritchard’ın kullandığı köşe vuruşunda kafa topuna yükselen Radakovic, kendisinin ve takımın ikinci golüne imza attı: 1-2.

        59’uncu dakikada Bourabia’nın ceza sahası yayının hemen dışından gelişine vurduğu şutu Ali Şaşal son anda kornere çeldi.

        75’inci dakikada Mehmet Eray Özbek’in kullandığı serbest vuruşta Sivasspor savunmasından seken topa hareketlenen Bahoken’in vuruşunda top az farkla auta gitti.

        90’ıncı dakikada Ali Karimi’nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Bahoken’in kafa vuruşunda Ali Şaşal yerden uzanarak topun ağlara gitmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topa dokunan Talha Sarıaslan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi VAR incelemesi sonrası golü geçersiz sayarak, iptal etti.

        Karşılaşma, Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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