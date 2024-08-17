Kayserispor - Sivasspor: 1-2

90’ıncı dakikada Ali Karimi’nin sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Bahoken’in kafa vuruşunda Ali Şaşal yerden uzanarak topun ağlara gitmesine izin vermedi. Kaleciden dönen topa dokunan Talha Sarıaslan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Maçın hakemi VAR incelemesi sonrası golü geçersiz sayarak, iptal etti.

10’uncu dakikada sağ kanattan gelişen kontra atakta derinlemesine atılan topa hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural ayakları ile çeldi.

Süper Lig'in 2’nci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Sivasspor puanını 4'e yükseltirken, ilk haftayı BAY geçen ev sahibi Kayserispor ise lige puansız başladı.

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