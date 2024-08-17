Kayserispor - Sivasspor maçının ardından

Kayserispor, Süper Lig'in 2’nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü ile Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yaan açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Kayserispor Yardımcı Antrenörü Serhat Sütlü, “Maçı düşündüğümüzde aslında planladığımız her şeyle karşılaştık. Sivasspor'un duran toplardaki bulmuş olduğu gollere aslında önlememizi de aldık. Ama gene beklediğimiz, bildiğimiz yerden gol yemiş olduk. Evet bekliyorduk Sivasspor'un böyle bir taktikle 5’li karşımıza çıkacağını. Buna göre de hazırlıklarımızı yapmıştık. Ama geçen seneden beri devam eden o gollere engel olamadık. Ama mücadele açısından, oyun açısından üstün olduğumuzu düşünüyoruz. Sadece eksik kaldığımız taraf gol kısmıydı. Bunun üzerine de çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki haftalar seyir zevki güzel ve kazanan bir Kayserispor ile karşınızda olacağız inşallah. Bu akşam olmadı. Ama, biz çok net inanıyoruz. Hocamız da o noktada zaten oyunculara konuşmasını yaptı. Önümüzdeki hafta çok daha güzel sonuçlarla karşınızda oluruz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

TANSU YAAN: ANADOLU DERBİSİNİ KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ Sivasspor Yardımcı Antrenörü Tansu Yaan ise, Bülent Uygun’un kızının sağlık sorunları nedeniyle basın toplantısına katılmadığını belirterek, “Hocamız biliyorsunuz hafta içi kızının bir sağlık problemleriyle yoğun bakıma kaldırılmasıyla 2-3 gün aramızda ve halen kızı yoğun bakımda. Kendisi çok büyük özveriyle maça geldi. Şu anda da havalimanına yetişmesi gerektiği için röportajlara ben çıkıyorum. Bunu da kamuoyunun bilgilendirmek adına söylemek istedim. Maça gelince hocam bir de en çok şunu söylememi istedi. Burak Hocamla alakalı. 15 yıl Türk futboluna ve milli takıma hizmet etmiş olan Burak hocamın canı gönülden tebrik ettiğini söyledi. Daha ileriki zamanlarda da çok iyi bir teknik direktör olacağını, saha kenarına çok yakıştığını, futbol oynatmaya çalıştığını ve kendisine güvendiğini özellikle belirtmemi istedi. Ayrıca biz de Kayserispor futbolcularına oyunu çirkinleştirmedikleri için, hakikaten Anadolu derbisini çok güzel oynattığımız ve oynadığımız için biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Birkaç taraftarın yapmış olduğu çirkin olay ne Kayserispor'a ne de Kayserililere mal ediyoruz. Hiçbir şekilde onlarla alakalı değil. Hepsine teşekkür ediyoruz. Seyirci de olay çirkinleştirmedi. Anadolu derbisini kazandığımız için de mutluyuz” dedi.