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        Tarım arazilerine zarar veren domuzlarla dronlu mücadele

        KAYSERİ'de çiftçiler, tarım arazilerinde gezip, kabak, mısır ve ayçiçeği gibi ürünlere zarar veren yaban domuzları ile mücadele etmek için dron kullanmaya başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:00
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        Tarım arazilerine zarar veren domuzlarla dronlu mücadele
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        KAYSERİ'de çiftçiler, tarım arazilerinde gezip, kabak, mısır ve ayçiçeği gibi ürünlere zarar veren yaban domuzları ile mücadele etmek için dron kullanmaya başladı. Çiftçiler, tespit ettikleri domuzları dron sesi ile kaçırmayı amaçlıyor.

        Kocasinan ilçesi Ebiç Mahallesi'nde yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verince çiftçiler, çareyi dron ile mücadelede buldu. Çiftçiler, bölgede patlıcan, mısır, ayçiçeği ve kabak tarlaları üzerinde gezen ve ürünlere zarar veren yaban domuzlarını tespit etmek için dron ile tarama yapmaya başladı. Kızılırmak Nehri'nin hemen yanı başında olan mahallede su kaynaklarının fazla olması nedeniyle yaban domuzlarının sık görüldüğü bölgede çiftçiler, tespit ettikleri domuzları dron sesi ile kaçırmayı amaçlıyor.

        'TEKNOLOJİYE AYAK UYDURUYORUZ'

        Gelişen teknolojiye ayak uydurduklarını söyleyen çiftçi Duran Burhan (65), "Artık teknoloji gelişti. Biz de domuzların yerini dron ile tespit ediyoruz. Dron ile çekim yapıyoruz. Biz de kamerasından izliyoruz. Zaten yatakları belli oluyor. 3-5 yerde tespit ettik. Gündüzleri bulamadık. Tehlikeli olduğu için domuzların yanına yaklaşamıyoruz. Sadece dron ile tespit ediyoruz, sesinden kaçıyorlar. Bizim için daha sağlıklı oluyor. Hem de can güvenliğimizi tehlikeye atmıyoruz. Kabak ve mısır tarlalarına daha fazla zarar veriyorlar. Dron sesinden kaçıyorlar. Her zaman avlama imkanımız olmuyor. Karşına ne zaman çıkacağını da bilemiyorsun. Bu şekilde ürünlere çok zarar veriyor" diye konuştu.

        'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'

        Bölgede diğer mahallelerde de domuzların tarım arazilerine zarar verdiğini anlatan Burhan, "Şu an sayıları arttı, her yerde varlar. Çevre mahalleler Yemliha ve Mahzemin'de de her yerde geziyorlar. Nerede sulak arazi bulurlarsa oraya yatıyorlar. Dron sesi ile tehdit ediyoruz. Kameradan gördüğümüz zaman yerini buluyoruz, orada avlamaya çalışıyoruz. Yetkililerin burada önlem almasını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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