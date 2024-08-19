Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes'in eteklerinde kurutulan domatesler 10 ülkeye ihraç ediliyor

        ERCİYES Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 5 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutularak 10 ülkeye ihraç ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes'in eteklerinde kurutulan domatesler 10 ülkeye ihraç ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERCİYES Dağı'nın eteklerindeki Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 5 bin dekar alanda hasat edilen domatesler, kurutularak 10 ülkeye ihraç ediliyor. Kurutulmuş domatesleri yurt dışına ihraç eden Ömer Fatih Ergül (42), "Domatesleri İtalya başta olmak üzere Amerika, Rusya, Almanya ve Yunanistan gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Bizim domateslerimiz aroması dolayısıyla pizza devi İtalya, Amerika'da ve Almanya'da ilgi görüyor. Bizim domatesin özelliği tamamen doğaldır, aroması mükemmeldir. Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece-gündüz sıcaklık farkından dolayı domatese güzel bir aroma veriyor" dedi.

        Yeşilhisar ilçesinde yaklaşık 5 bin dekar alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yetişen domatesler, dolgunluğu ve aroması ile özellikle Avrupa'daki pizza üreticileri tarafından ilgi görüyor. İlçede bulunan yaklaşık 300 dönümlük tarlalardaki sergi alanlarına serilmeye başlanan 8 bin ton domates, güneş altında doğal yöntemlerle kurutulduktan sonra ihraç ediliyor.

        İlçede 3 yıldan bu yana kurutmalık domates üretimi yaptıklarını belirten işletmeci Ömer Fatih Ergül, dünyaca ünlü İtalyan pizzalarının kurutmalık domateslerinin bir bölümünün Yeşilhisar'da kurutulan domatesler ile karşılandığını ve 10 farklı ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.

        'İHRACATIMIZI İKİYE KATLAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ’

        Yeşilhisar'da üretilen domateslerin aromasının farklı olduğunu söyleyen işletmeci Ergül, "15 Ağustos'ta hasada başladık. Eylül'ün sonuna kadar hasadımız devam edecek. 10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerin arasında İtalya, Almanya, Rusya, Amerika ve Yunanistan gibi ülkeler de var. Domates kuruları pizzalarda çok sık tercih ediliyor. Domatesimiz doğal, aroması çok farklı. Erciyes Dağı'nın eteklerinde olması, gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olması nedeniyle aroması çok farklı oluyor. 7 gün kurutup 8'nci gün topluyoruz. Kendi soğuk hava depomuzda muhafaza edip, daha sonra ihraç ediyoruz. Bizim işletmemizin 900 dönüm domates tarlası var. Yeşilhisar'da 4 bin 500- 5 bin dönüm gibi arazide domates ekimi yapılıyor. Domatesleri 300 dönüm gibi bir alanda sergileyip, kurutuyoruz. Bu sene ihracatımızı ikiye katlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!

        Benzer Haberler

        Kayseri gastronomi günlerinin 2'ncisi düzenlenecek
        Kayseri gastronomi günlerinin 2'ncisi düzenlenecek
        Para vermeyen annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı
        Para vermeyen annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı
        Büyükşehir Belediyesi, ERÜ acil servis binası ve polikliniklerini yeniledi
        Büyükşehir Belediyesi, ERÜ acil servis binası ve polikliniklerini yeniledi
        Kayseri'de annesinden para alamayan genç, kömürlüğü ateşe verdi
        Kayseri'de annesinden para alamayan genç, kömürlüğü ateşe verdi
        Kayseri'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
        Kayseri'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
        Palancıoğlu salça kaynatan vatandaşlarla buluştu
        Palancıoğlu salça kaynatan vatandaşlarla buluştu