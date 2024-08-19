Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Para vermeyen annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı

        KAYSERİ'de, Cem S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para vermeyen annesinin oturduğu binayı yakmaya kalkıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, Cem S. (17), kendisine para vermeyen annesinin oturduğu 2 katlı binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada oturanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Cem S. ise gözaltına alındı.

        Olay, saat 09.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi’ndeki 2 katlı binada meydana geldi. Yanına geldiği annesinden para isteyen Cem S., olumsuz cevap alınca binanın kömürlüğünü ateşe verdi. Binada oturanlar durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, binada oturanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edildi. Binada oturan bir kişinin ise kucağında kedisiyle dışarı çıktığı görüldü. İtfaiye erleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yangını söndürdü. Binayı ateşe veren Cem S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!

        Benzer Haberler

        Kayseri gastronomi günlerinin 2'ncisi düzenlenecek
        Kayseri gastronomi günlerinin 2'ncisi düzenlenecek
        Erciyes'in eteklerinde kurutulan domatesler 10 ülkeye ihraç ediliyor
        Erciyes'in eteklerinde kurutulan domatesler 10 ülkeye ihraç ediliyor
        Büyükşehir Belediyesi, ERÜ acil servis binası ve polikliniklerini yeniledi
        Büyükşehir Belediyesi, ERÜ acil servis binası ve polikliniklerini yeniledi
        Kayseri'de annesinden para alamayan genç, kömürlüğü ateşe verdi
        Kayseri'de annesinden para alamayan genç, kömürlüğü ateşe verdi
        Kayseri'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
        Kayseri'de havai fişekten çıktığı iddia edilen yangın söndürüldü
        Palancıoğlu salça kaynatan vatandaşlarla buluştu
        Palancıoğlu salça kaynatan vatandaşlarla buluştu