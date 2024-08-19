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        Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor

        Süper Lig ekibi Kayserispor, 8 Eylül'de olağanüstü genel kurul yapılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:10
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        Kayserispor olağanüstü genel kurula gidiyor
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        Süper Lig ekibi Kayserispor, 8 Eylül'de olağanüstü genel kurul yapılacağını açıkladı. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde genel kurulun 15 Eylül’de gerçekleştirileceği bildirildi.

        Kayserispor’un geçen cumartesi günü Sivasspor’a 2-1 mağlup olduğu müsabakanın ardından Kayserispor Başkan Ali Çamlı, olağanüstü genel kurul kararı alacağını açıklamıştı. Kulüpten bugün yapılan açıklamada, “Kayserispor Kulübü Derneği’nin seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 8 Eylül tarihinde saat 11.00’de Kadir Has Kültür Sanat Merkezi Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda yeterli sayının bulunmaması halinde 2'nci toplantı 15 Eylül Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Değerli üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile ilan edilir” ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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