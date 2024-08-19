Kayseri'de ot yangını 1 saatte söndürüldü

Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Manolya 1 Sokak yakınlarında saat 12.30 sıralarında ot yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli Toplumsal Olayla Müdahale Aracı (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevrede evleri bulunanlar da yangın tüpü ve bahçelerini suladıkları hortumlarla ekiplere destek verdi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.